Saskia Thuot lancera sa collection de décoration en magasin

Saskia Thuot a dévoilé aujourd'hui le nouveau projet sur lequel elle planchait. L’animatrice de Combien vaut cette maison, de retour dès le lundi 19 août à 20h à CASA, lancera sa collection «Ma vie ma maison» dans certains magasins au Québec.



En novembre 2018, la plateforme «Ma vie ma maison» , une boutique en ligne où on peut retrouver des accessoires pour la maison allant de coussins à des lampes en passant par de la papeterie et des tasses. De son propre aveu, il s’agissait d’un projet qu'elle avait en tête depuis de nombreuses années, elle qui est une vraie passionnée de décoration.



Voilà que bientôt, les produits seront désormais disponibles dans plusieurs points de vente partout au Québec, et même au Canada. Parfait pour ceux qui aiment voir les produits en personne avant de se les procurer.





Présente au Salon du cadeau et de la maison de Toronto, celle qui est également à la barre de l’émission Bien, à TVA, a publié un peu plus tôt aujourd'hui ce cliché qui a réussi à piquer notre curiosité.



Derrière elle, on a droit à un petit aperçu de certains items qui se retrouveront éventuellement sur les tablettes. On peut remarquer des horloges, des coupes à vin, un miroir, des cadres et des jardinières, entre autres.



Par contre, aucune information n’a été donnée à propos des boutiques qui tiendront la collection, ni même quand celle-ci sera disponible en magasin. En attendant, il est toujours possible de magasiner en ligne.