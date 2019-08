Trop de touristes au Québec?

En 2018, il s’est fait plus de 1,4 milliard voyages touristiques dans le monde. Il y a 25 ans, il n’y en avait que 500 millions par an.

En 2016, au Québec, on comptait 33 millions de voyages touristiques. Près de 76 % avaient été effectués par des Québécois, 12,5 % par des Canadiens de l’extérieur, 6,8 % par des Américains et 4,7 % par des gens d’ailleurs.

Chaque année, le tourisme rapporte au Québec près de 9 milliards de dollars. Montréal et Québec reçoivent le plus de touristes, soit 7,8 millions pour la première et 4,4 millions pour la seconde. Le tourisme rapporte 1,3 milliard de dollars à Québec et 3,1 milliards à Montréal.