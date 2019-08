TURCOT, Dr Marcel



Le 10 août 2019, le Dr Marcel Turcot est décédé à Joliette où il a vécu avec son épouse Marthe Ferland, décédée en 2012, et où il a exercé la médecine en qualité de gynécologue.Sa famille faisait sa fierté. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants et leur conjoint : Isabelle (Jean-Francois Desjardins), Sébastien (Marie-Josée Fortin), Philippe (Marie-Josée Tardif) et Marie-Pierre (Carl Diotte); ses 13 petits-enfants: Manuel, Enzo, Thierry, Dominic, Stéphanie, Virginie, Frédérique, Olivier, Émilie, Claudine, Ariane, Pierrot et Robin ainsi que son arrière-petite-fille Charlotte. Il était le frère de Yves, Denise, Jean-René (décédé), Hélène et Claudette. Tous ses parents et amis le chériront longtemps.La famille accueillera parents et amis le jeudi 15 août de 14h à 17h et de 19h à 22h, puis le vendredi 16 août dès 9h au:1077 LÉPINE, JOLIETTEUn service sera célébré à l'église du Christ-Roi le vendredi 16 août à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Joliette.www.centrefunerairejoliette.com