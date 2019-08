20 nouvelles émissions québécoises qu'on a hâte de découvrir cet automne

Les journées racourcissent, les soirées sont de plus en plus fraîches... Pas de doute, on est définitivement en train de vivre les derniers moments de l'été.



Heureusement, l'automne a aussi ses bons côtés, comme la rentrée télévisuelle. En plus de nos séries préférées qui recommencent bientôt, l'automne 2019 promet d'être très divertissant, alors que des dizaines de nouveautés s'ajouteront à nos soirées.



Voici donc une petite liste des nouvelles émissions qui débuteront au cours des prochaines semaines et des prochains mois, afin que vous puissiez commencer à planifier vos soirées!

TVA

Studio G



Dès le dimanche 22 septembre à 20h45



Alerte Amber



Dès le lundi 9 septembre à 21h



ICI TÉLÉ

Toute la vie



Dès le mardi 10 septembre à 20h



Le monstre



Dès le mercredi 11 septembre à 21h

V



À table avec mon ex



Dès le lundi 16 septembre à 19h

CASA



Viens voir mes rénos



Dès le vendredi 23 août à 19h



CANAL VIE



Belle à ma façon



Dès le lundi 2 septembre à 20h



Survivre aux soupers de semaine



Dès le lundi 2 septembre à 18h30



Les héros de la réno



Dès le mardi 3 septembre à 21h



Notre premier flip



Dès le mardi 3 septembre à 19h30

MOI ET CIE



Autiste, bientôt majeur



Dès le mercredi 21 août à 19h30



Mont Tétons: Un guide de survie



Dès le lundi 30 septembre à 19h

ÉVASION



À nous 2, Canada!



Dès le lundi 19 août à 21h



Bienvenue aux touristes



Dès le lundi 19 août à 22h

ARTV



Eaux turbulentes



Dès le samedi 23 novembre à 22h



Tout simplement country



Dès le jeudi 25 décembre à 20h

ZESTE



L’atelier culinaire



Dès le vendredi 23 août à 19h

Z



Mais pourquoi?



Dès le mercredi 30 octobre à 21h

TV5



En marge du monde



Dès le mardi 3 septembre à 21h

ADDIKTV



La faille



Automne 2019