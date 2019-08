JEANNOTTE PETIT, Gaëtane



Au Centre d'accueil de Contrecoeur, le 9 août 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Gaëtane Jeannotte épouse de feu Noël Petit, native de St-Marc-de-Richelieu.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gilberte; ses belles-soeurs des familles Jeannotte et Petit, plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s mercredi le 14 août de 14h à 17h et de 19h. à 21h. et jeudi le 15 août de 9h. à 10h30 à la:4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESLes funérailles auront lieu jeudi 15 août à 11h. à l'église de St-Marc-sur-Richelieu suivra l'inhumation au cimetière.La famille remercie le personnel du Centre d'accueil de Contrecoeur pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.4 St-André VerchèresTél: (450) 583-3511