Bonne fête, la gauche!

Parce que ce matin, vous vous êtes levés dans la Journée internationale des gauchers, et il en est un très remarqué et remarquable. 950 millions de pattes gauches attendent ce 13 août pour fêter leur différence.

César, Einstein, Bill Gates, Jimmy Hendrix, Paul McCartney, Angelina Jolie... tous des gauchers qui se tachent la main en écrivant si l’encre ne sèche pas assez vite et qui représentent environ 15 % de la population de la planète.

Est-il vrai que les gauchers vivent moins vieux ? C’est ce que disent les Américains.

Je n’y crois pas.

J’adorais jouer au squash avec mon frère Robert, un puissant gaucher qui, pourtant, écrit de la main droite. [lesgauchers.com] ont leur site, leur association et bien sûr leurs doléances, mais les manches de canne à pêche, les poignées de main, et même les high-five ne changeront pas. Oubliez ça, les gauchers de la main et du cerveau.

Pensez-y avant de devenir bandits ou terroristes. La plupart des armes sont montées pour les droitiers.

FAITES LE TEST

Faites un cadeau pour gauchers. Offrez un voyage en Angleterre ou dans un de ces pays où l’on conduit à gauche. Comme ça, pour une fois, ils auront le levier de vitesse, la radio, le GPS et la boîte à gant de leur côté fort.

Moi, j’ai du gaucher dans le sang. Depuis quelques années, je contrôle la souris de mon ordi de la main gauche et ça va très bien.

Et mes clins d’œil de la gauche sont bien plus beaux, plus rapides que ceux de l’œil droit. Essayez.

DES PETITES EN PASSANT

J’aimerais être d’accord avec toi, mais nous serions deux à avoir tort.

Vivre sans lire, c’est dangereux. Ça oblige à croire ce qu’on dit.

« Quoi ? 760 défauts sur le pont Samuel-De Champlain ? On est loin de notre record de 4327. » (Le Stade olympique)

Je ne ronfle pas, je ronronne.

Mot d’enfant : « Pas encore la canicube !!! »

Beethoven, Joe Cocker, Lady Gaga, Bill Clinton, Barak Obama, Charlie Chaplin... tous des pattes gauches.