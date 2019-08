Charles Hudon n'a pas parlé à Marc Bergevin cet été

L’attaquant du Canadien de Montréal Charles Hudon veut mettre le passé derrière lui. Le Québécois préfère plutôt regarder vers l’avenir, après la pénible saison qu’il vient de passer.

«J’essaie d’oublier l’année que j’ai connue et de penser à des choses positives. Pour la suite, on verra au camp d’entraînement. Aujourd’hui, je me concentre sur ma fondation. Le hockey recommence juste au mois de septembre», a-t-il affirmé en entrevue à la chaîne TVA Sports à l’occasion du tournoi de golf annuel de sa fondation, mardi, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Même si son dossier est désormais réglé, le principal intéressé n’a jamais parlé au directeur général Marc Bergevin au cours de l’été.

«Je n’ai pas parlé à Marc depuis le début de l’été, a révélé Hudon. C’est mon agent qui était en communication avec lui. Je me concentre à faire les bonnes choses. On verra pour la suite. Je veux juste jouer au hockey.»

Des doutes sur son avenir à Montréal

Bien qu'il ait été souvent laissé de côté par l’entraîneur-chef Claude Julien en 2018-2019, Hudon a toujours voulu demeurer avec le Canadien. Il avoue cependant s’être questionné sur son avenir à Montréal.

«Quand tu passes 25 matchs dans les estrades, tu te poses des questions sur ton avenir. Mon but était de rester et d’avoir un nouveau contrat en poche pour le bien de ma famille. Maintenant que c’est fait, je peux penser à autre chose et me concentrer sur mon entraînement en prévision du camp. On verra ce qu’il en est pour la suite.»

Le 19 juillet, le CH a accordé à Hudon un contrat d’un an à un volet, d’une valeur de 800 000 $. Il devait participer à une audience d’arbitrage salarial le 2 août après avoir refusé l’offre qualificative du club.

Son avenir avec le Bleu-Blanc-Rouge a fait l’objet de nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines. Bergevin pourrait être tenté d’échanger Hudon, puisque le CH compte actuellement 14 autres attaquants ayant un contrat de la Ligue nationale. C’est sans oublier Ryan Poehling et Phil Varone qui pourraient percer la formation.

Hudon a obtenu trois buts et deux mentions d’aide en 32 matchs la saison dernière. Choix de cinquième tour (le 122e au total) du Tricolore en 2012, il a amassé 39 points en 110 rencontres à vie avec l’équipe.