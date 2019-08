Coupe Laver: Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas seront de la partie

L’Australien Nick Kyrgios et le Grec Stefanos Tsitsipas participeront à la prochaine Coupe Laver, qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 20 au 22 septembre.

La nouvelle a été annoncée mardi.

Kyrgios portera les couleurs d’Équipe Monde pour la troisième fois, alors que Tsitsipas joindra les rangs d’Équipe Europe pour la première fois.

Ainsi Kyrgios (27e au monde) sera aux côtés des Canadiens Denis Shapovalov (34e) et Milos Raonic (20e), ainsi que de l’Américain John Isner (16e) et le Sud-Africain Kevin Anderson (14e).

«J'ai toujours dit que la Coupe Laver est ma semaine préférée de l'année, a indiqué Kyrgios dans un communiqué. Ça veut dire beaucoup pour moi d'être en équipe et de jouer pour quelque chose de plus grand que moi.»

De son côté, Tsitsipas (7e) complète Équipe Europe et l’Espagnol Rafael Nadal (2e), le Suisse Roger Federer (3e), l’Autrichien Dominic Thiem (4e), l’Allemand Alexander Zverev (6e) et l’Italien Fabio Fognini (10e).

«Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité de faire partie de cette incroyable équipe, avec Roger et "Rafa", que j'observe depuis que je suis tout petit, et "Dom", "Sascha" et Fabio», a souligné Tsitsipas dans un communiqué.

Ainsi l’identité des six joueurs d’Équipe Europe est connue. Il reste un joueur à dévoiler pour Équipe Monde.

La chaîne TVA Sports diffusera l'entièreté de la compétition.