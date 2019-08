De «l’héroïne mauve» aurait causé la mort d'un homme à Québec

Un homme retrouvé mort dans son appartement le 2 août dernier aurait fait une surdose d’héroïne mauve. Le SPVQ met les consommateurs en garde contre cette drogue dangereuse qui n'avait pas, jusqu'ici, été signalée à Québec.

L’héroïne appelée «purp» ou «purple» aurait l'aspect d'une poudre granuleuse de couleur mauve. Cette drogue coupée au fentanyl ou même au carfentanyl serait très dangereuse pour les consommateurs, en raison d'un risque élevé de surdose.

#PRÉVENTION | Le SPVQ et le @CIUSSS_CN

mettent en garde au sujet d’une #drogue dangereuse potentiellement mortelle. La substance est une poudre granuleuse de couleur mauve contenant du #fentanyl et de l’ #héroïne. Soyez vigilant.

Communiqué : https://t.co/t02kiMZLM2 pic.twitter.com/V7oCdD4Fab — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 13, 2019

Lors de l’enquête sur l’overdose du 2 août dernier, deux sachets de cette drogue avaient été récupérés sur le corps de la victime. Selon la police de Québec, ce serait la première fois que cette drogue est signalée sur son territoire.

Vers 15h, les policiers avaient découvert la victime, un homme de 26 ans, dans un appartement de la rue Crémazie Ouest, dans le quartier Montcalm. La naloxone, l’antidote aux surdoses d’opiacés, transportée dans les véhicules de patrouille, n’avait pas été utilisée pour tenter de sauver la victime.

L’enquête se poursuit dans cette affaire, qui est considérée comme un cas de mort suspecte. Seule une analyse toxicologique faite lors de l’autopsie permettra de confirmer que l’homme de 26 ans est mort d'avoir consommé cette drogue.

Or le sachet de drogue mauve ainsi que les outils de consommation trouvés à proximité de la dépouille ont convaincu les autorités de prévenir la population et les consommateurs d’héroïne contre cette drogue nouvellement arrivée.

Avertissement

Mise à contribution, la Direction de la santé publique avait aussi reçu un signalement de surdose causée par l’héroïne mauve, mais n'avait pu aller plus loin dans son analyse.

Quoi qu’il en soit, la police de Québec et la Direction de la santé publique du CIUSSS lancent un avertissement aux consommateurs d’héroïne pour les informer du danger que présente cette nouvelle drogue très puissante et susceptible d'entraîner des surdoses mortelles. Les autorités conseillent donc aux usagers de ne pas consommer seuls et de se munir de naloxone.

La police de Québec dit avoir utilisé la naloxone à 21 reprises depuis 2018. Deux personnes sont mortes malgré l’administration de l’antidote.