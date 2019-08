Défenseur recherché à Calgary

La blessure de Juuso Valimaki subie le week-end dernier en Finlande forcera les Flames de Calgary à acquérir un défenseur sur le marché des joueurs autonomes ou par le biais d’un échange d’ici le début de la nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous serons actifs sur le marché, a reconnu le directeur général des Flames, Brad Treliving, selon des propos rapportés par le site de la LNH. Nous comptons sur quelques jeunes qui se sont développés, ce qui est une bonne nouvelle, mais nous allons certainement envisager toutes les options pour notre ligne bleue.»

Valimaki, 20 ans, a subi une déchirure du ligament croisé antérieur pendant qu’il s’entraînait chez lui, en Finlande. Il sera opéré dans les prochaines semaines à Calgary. Il aura besoin d’une période de six à neuf mois avant de revenir au jeu.

«C’est une nouvelle terrible pour Juuso et c’est aussi dommage pour notre organisation», s’est désolé Treliving.

Un bon jeune

Valimaki, sélectionné 16e au total en 2017 par les Flames, a amassé un but et deux mentions d’aide en 24 sorties à sa première saison dans la LNH, en 2018-2019.

«Il est un très bon jeune joueur et nous nous attendions à ce qu’il fasse un grand pas vers l’avant cette année, a expliqué le DG. Je me sens mal pour lui. Il a eu une très bonne préparation cet été. Il se développait bien et il était excité à l’idée de devenir un joueur d’impact pour notre équipe.»

Les Flames comptent sur d’autres jeunes défenseurs prometteurs, comme Noah Hanifin et Rasmus Andersson.

La formation albertaine a fini au premier rang de la section Pacifique la saison dernière grâce à une récolte de 107 points. Elle a toutefois été éliminée en cinq parties, en première ronde, par l’Avalanche du Colorado.