Devrais-je avertir sa conjointe?

J’avais depuis un an une aventure amoureuse avec mon patron, un homme que j’admire et que je vénère depuis que j’ai commencé à travailler dans son entreprise. On a toujours usé de prudence pour que personne ne sache, vu qu’on est en couple chacun de notre côté.

Je suis bien avec mon mari, mais comme ce n’est plus l’amour fou des débuts, cette aventure mettait un peu de piquant dans ma vie. Mon amant lui n’a pas cessé de me dire, pendant le temps qu’a duré cette aventure, à quel point il en avait marre d’être avec une femme ennuyeuse comme la sienne et combien il aimerait mieux vivre avec moi.

La malchance nous a frappés le jour où il m’a appelé de chez lui pour annuler un de nos rendez-vous et qu’il s’est laissé aller à me dire quelques mots d’amour. Comme il avait utilisé la ligne dure au lieu de son cellulaire pour m’appeler, sa femme a surpris la conversation en prenant le téléphone de la cuisine.

Elle l’a questionné jusqu’à ce qu’il avoue notre aventure et elle exige de lui, que non seulement il rompe avec moi, mais qu’il me mette aussi à la porte. Ce qu’il a fait dans la semaine qui a suivi. Comme je n’ai pas de syndicat pour me protéger, j’ai perdu mon emploi. Il a bien tenté de minimiser l’impact de ce renvoi en me disant que jeune, belle et intelligente comme j’étais, j’allais vite me trouver un autre emploi.

Mais je lui en veux quand même à mort. Incapable, sous peine d’éveiller des soupçons, de dire la vérité à mon conjoint, j’ai inventé une perte d’intérêt pour la job et je me suis mise à la recherche d’un emploi.

Une fois la poussière retombée et bien en selle dans une nouvelle boîte, je me suis mise à réfléchir à toute l’affaire, pour réaliser que dans cette aventure, j’étais la seule à avoir écopé. Je me suis donc mise à imaginer le plaisir que ça m’apporterait de prendre rendez-vous avec sa femme pour qu’elle me connaisse et lui dire en pleine face tout ce que son homme m’a dit à son propos afin qu’elle ne soit pas dupe du menteur qu’est l’homme de sa vie. Mais comme j’hésite à mettre mon projet à exécution, j’aimerais beaucoup avoir votre avis.

Anonyme