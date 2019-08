«Fantasy football»: cinq recrues à surveiller

Au moment où les amateurs de «fantasy football» se préparent pour la campagne 2019, l’Agence QMI présente cinq joueurs de première année qui pourraient avoir un grand impact dès leurs premiers pas dans la NFL.

Josh Jacobs, porteur de ballon, Raiders d’Oakland

AFP

Les porteurs de ballon sont souvent les pièces maîtresses d’un «pool» de football et Josh Jacobs pourrait être payant. Les Raiders l’ont choisi en première ronde (24e au total) lors du dernier encan du circuit Goodell et les demis offensifs choisis au premier tour ont connu beaucoup de succès dans les dernières années. En effet, ceux-ci ont conservé une moyenne de 283,4 courses à leur première saison. Cette statistique seule est encourageante pour Jacobs.

N’Keal Harry, receveur de passes, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

AFP

Avec les absences de Rob Gronkowski (retraite), Josh Gordon (suspension), Demaryius Thomas (blessure) et Julian Edelman (blessure), le quart-arrière Tom Brady devra trouver une nouvelle cible de prédilection. Celle-ci pourrait bien être N’Keal Harry. Le choix de premier tour (32e au total) des «Pats» en 2019 a d’ailleurs bien fait sans Brady lors du premier match préparatoire des siens. Il a attrapé les deux passes lancées dans sa direction pour 36 verges de gains. Reste maintenant à voir s’il développera une chimie avec le pivot de 42 ans.

Kyler Murray, quart-arrière, Cardinals de l’Arizona

AFP

Kyler Murray est un choix facile et évident. Premier joueur à avoir entendu son nom au dernier repêchage de la NFL, il est déjà assuré d’avoir le poste de partant chez les Cardinals. Cela ne signifie pas pour autant qu’il aura du succès dans l’univers du «fantasy football», lui qui n’a pas plusieurs receveurs de qualité pour attraper ses offrandes. Il pourrait cependant être un atout avec ses jambes, car il est définitivement en mesure de courir pour plus de 500 verges, si on se fie à ses statistiques dans la NCAA.

David Montgomery, porteur de ballon, Bears de Chicago

AFP

Les Bears ont échangé Jordan Howard pour un sixième choix au repêchage et ils ont choisi David Montgomery en troisième ronde pour le remplacer. Le porteur de ballon est probablement le plus grand marchand de vitesse chez les demis repêchés dans son année et il est en mesure d’attraper des passes. S’il est clairement le numéro 2 derrière Tarik Cohen, Montgomery obtiendra énormément de temps de jeu au sein d’une formation une équipe qui a l’intention d’être parmi les meilleures de la NFL.

D.K. Metcalf, receveur de passes, Seahawks de Seattle

Photo d'archives, AFP

À 6 pi et 3 po et 227 lb (de muscles), D.K. Metcalf fera peur à bien des demis de coin. S’il prendra quelques semaines pour s’habituer au livre de jeux des Seahawks, l’athlète de 21 ans peut déjà battre une grande majorité des défensives lorsqu’un seul joueur le couvre. Avec la précision du quart-arrière Russell Wilson, Metcalf pourrait faire des ravages.