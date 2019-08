Félix et la leçon de la Coupe Rogers

Je suis amateur de tennis depuis toujours. Depuis les beaux jours de Brendan Macken, d’Henri Rochon et de Robert Bédard, trois Québécois qui ont gagné les Internationaux de tennis du Canada.

Très peu se souviennent d’eux. À leur époque, nos héros ne jouaient pas au tennis. Ils s’appelaient Maurice Richard, Jean Béliveau ou Jacques Plante et brillaient sur les patinoires. Le tennis était réservé à une courte élite, plus anglophone que francophone. Au Club Mont-Royal, avenue Grey, à Westmount, une rencontre de la Coupe Davis sur gazon n’attirait guère plus que quelques centaines d’amateurs.