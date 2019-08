Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

I,I

Nouvel album du groupe Bon Iver, dévoilé comme une fin de cycle pour la formation, après For Emma, Forever Ago (2007), Bon Iver (2011) et 22, A Million (2016), I,I représente une proposition musicale beaucoup plus dense harmoniquement à travers laquelle une grande attention a été portée sur les arrangements sonores et acoustiques. Quelques chansons deviendront de grands succès, notamment Hey,Ma et Naeem. Les adeptes du groupe y trouveront assurément leur compte, mais peut-être après quelques écoutes.

Disponible depuis le 9 août

Je sors

Plage

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Alors que l’été semble tirer sur sa fin, la plage du Parc-nature du Cap-Saint-Jacques demeure ouverte au grand public jusqu’au 25 août, ainsi que pour les journées du 31 août, du 1er et du 2 septembre. Il s’agit d’une plage urbaine de sable naturel à travers laquelle des corridors sont accessibles pour les nageurs.

À la plage du Cap-Saint-Jacques, 21115 boulevard Gouin Ouest, de 10h à 19h

Théâtre

Elles : work in progress et Au revoir Zébu

Dans le cadre du ZH Festival, les pièces Elles : work in progress, de la chorégraphe Andrea Peña, et Au revoir Zébu, de la chorégraphe Claudia Chan Tak, seront présentées ce soir, à travers un programme double de danse, à la Maison de la culture Maisonneuve. Le ZH Festival se poursuivra jusqu’au 17 août.

Ce soir à partir de 20h à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Spectacle

Orchestre de la Francophonie

Pour clore sa saison, l’Orchestre de la francophonie, dirigé par Jean-Philippe Tremblay, recevra ce soir la pianiste Anne-Marie Dubois à la Maison symphonique. Au menu : le concerto pour piano no. 2 en la majeur de Franz Liszt, une création du compositeur québécois Alexandre David ainsi que la Symphonie no. 6 en la majeur d'Anton Bruckner.

Ce soir à 19h30 à la Maison symphonique de Montréal, 1600 rue St-Urbain

Festival

Le Grand Poutinefest

Célébrant cette année sa 5e édition, le Grand Poutinest sera pour une dernière journée cet été au Vieux-Port de Montréal, au Quai Jacques-Cartier. De nombreuses activités sont organisées (groupes de musique, maquilleurs professionnels, jeux d’eau et plus encore), en plus des 45 poutines originales qu’il est possible de savourer.

Aujourd’hui de 11h30 à 22h au Quai Jacques-Cartier

Spectacle

Lucibela

La chanteuse d’origine capverdienne Lucibela entamait le 6 août dernier pour une première fois en carrière une tournée en Amérique, plus particulièrement au Québec et en Acadie. Elle sera ce soir à Montréal et présentera les pièces de son dernier album intitulé Laço Umbilical.

Ce soir à 21h au Porto-Lounge, Lisboa Porto Montréal, 3716 rue Notre-Dame Ouest

Je reste

Balado

Pourquoi migrer ?

Véritable encyclopédie des mouvements migratoires à travers le monde, la série Pourquoi migrer ?, présentée par le démographe et sociologue François Héran, tente de présenter les nombreux enjeux que cette question soulève et d’en décortiquer tous les détails.

Les 13 épisodes sont disponibles sur France culture depuis le 10 avril

Album

Chocolat

Premier album du rappeur Roméo Elvis, Chocolat représente une proposition constituée d’une série de 19 chansons, de styles variés, mais dont l’ensemble réussit malgré tout à créer une homogénéité convaincante.

Disponible depuis le 12 avril

Livre

La Bataille de bouffe

Premier livre de l’auteure Stéphanie Richard, La Bataille de bouffe est un roman jeunesse dans lequel on y suit les aventures des habitants de Nourritous confrontés aux Malbouffes et à leur chef Gros Trans. Un livre léger, drôle, où la saine alimentation y trouve sa place.

Disponible en librairie depuis le 13 août