Laurence Lebœuf et Fanny Mallette au FCVQ

Le drame québéco-mexicain Apapacho – Une caresse pour l’âme, qui met en vedette Fanny Mallette et Laurence Lebœuf, fera ses débuts au Festival de cinéma de la ville de Québec.

Présenté en première mondiale, Apapacho... rejoint sur l’affiche du FCVQ deux autres longs métrages québécois qui sont attendus cet automne, Il pleuvait des oiseaux et Vivre à cent milles à l’heure. Réalisé par Marquise Lepage, le film relate le périple au Mexique de deux sœurs à la suite du décès de leur autre sœur.

Le FCVQ a aussi annoncé la présentation d’Escapada, une production Belgique-Espagne, ainsi que du drame néerlandais Take Me Somewhere Nice.