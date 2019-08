Le chauffard de 23 ans accusé, puis remis en liberté

Vers 17 h 15 vendredi dernier, Alexandre Desjardins aurait causé tout un émoi sur le chemin Sainte-Foy en circulant à grande vitesse et en effectuant plusieurs dépassements illégaux dans le sens contraire de la circulation. Les manœuvres ont inquiété plusieurs témoins qui ont d’ailleurs appelé le 9-1-1 pour signaler le comportement erratique.

Or, quelques instants plus tard, devant l’hôtel Le Bonne Entente, un accident est survenu entre le véhicule du suspect et celui d’un couple de sexagénaires.