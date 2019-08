Mardis cyclistes : une fin de course compliquée

Un accident, qui a forcé l’intervention des ambulanciers avec 17 tours à faire pendant la course Pro Élite masculine, est venu brouiller les cartes de la 10e et dernière étape des Mardis Cyclistes de Lachine, mardi.

Après une longue attente, les coureurs ont pu s’élancer de nouveau, mais seulement pour trois tours. Les organisateurs ont dû raccourcir l’épreuve à cause de la noirceur.

Cela a été à l’avantage de Nicolas Côté (Ibike), qui a remporté le dernier sprint, ainsi que l’étape. Ce dernier avait un retard de 74 points sur Alexis Cartier (Vélo 2000/Rhino Rack) avant le début de la course, mais il s’est hissé au sommet du classement général grâce à son triomphe.

Cartier a pris le deuxième rang au cumulatif, devant Hendrik Pineda (Probaclac/Devinci).

En raison des circonstances uniques de la soirée, les organisateurs ont songé partager le maillot jaune de meneur entre Côté et Cartier, mais ils ont finalement penché du côté du coureur de l’équipe Ibike.

«Nous y avons pensé en raison de la proximité du final et aussi parce qu’en théorie, il restait quatre sprints à la course», a expliqué le vice-président et directeur de course, Charles Coffin.

Encore Lemieux

La grande reine de l’élite féminine aux Mardis Cyclistes, Raphaële Lemieux (Indépendant), a aisément gardé sa couronne en remportant la 10e étape en plus de terminer loin devant au classement cumulatif.

«Ç’a été un super bel été, a affirmé la grande gagnante après la course. Nous avions un très bon calibre cette année. Les filles étaient fortes et les cadets gars également (la coupe Pro Élite féminine et la Coupe de la relève masculine sont disputées simultanément).»

Lemieux a coiffé à l’arrivée Joséphine Péloquin (Québecor Stingray), qui a aussi pris le deuxième rang du classement cumulatif.

Lemieux, qui a remporté neuf des 10 étapes à Lachine cet été, a été sacrée championne des Mardis Cyclistes pour une quatrième fois de suite. Cette domination est toutefois loin d’éteindre ses ambitions.

«Il faut se fixer des petits objectifs, a-t-elle expliqué. Le mien, cette année, était de gagner un sprint de cadet gars. Je n’ai pas réussi, mais j’ai tout de même fini deuxième.»

En bref

Au cumulatif, Julien Matisse (Espoirs de Laval Primeau Vélo) a fini au premier rang de la Coupe relève masculine. Il a été imité par sa coéquipière Coralie Lévesque chez les filles. Justin Roy (CC Boucherville-Vélo2000) et Maxim Lapointe (PROCO ALMA) ont remporté la Coupe des jeunes dans la catégorie masculine et féminine respectivement.