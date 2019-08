Safia Nolin se dénude pour le clip de «Lesbian Break-up Song»

Comme plusieurs autres femmes, Safia Nolin a accepté de se dévêtir complètement dans son plus récent clip, celui de la chanson Lesbian Break-up Song.

Le tournage de la vidéo qui montre uniquement des corps féminins «a été une bénédiction pour mon cheminement, mon estime et mon futur», estime l'auteure-compositrice interprète dans un communiqué.

«Les journées de tournage de ce clip sont arrivées et j’ai été confrontée à mon désir de vouloir gratter où j’ai peur, d’aller vers ce que je fuis et d’y plonger tête première», explique-t-elle.

Conçue grâce aux efforts conjoints de l'artiste, des réalisatrices de Bien à vous et de l'équipe de The Womanhood Project, l'oeuvre n'a pas été créée pour qu'on s'intéresse particulièrement aux silhouettes qu'elle dévoile. Safia Nolin souhaite qu'on y pose «un œil humain et non critique».

«Ce ne sont pas des corps qui sont là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout», laisse savoir la jeune femme.

La pièce Lesbian Break-up Song – une collaboration avec La Force – est tirée de l'album «Dans le noir» paru en octobre dernier.

Safia Nolin sera en spectacle ce mercredi dans le cadre du festival Fierté Montréal.