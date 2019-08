Usine de production de cannabis à Beaumont

« Il nous fait donc plaisir d’annoncer que nous irons de l’avant, dès les prochains mois, avec la construction d’une première usine, ce qui nous permettra de compléter l’obtention d’une licence en bonne et due forme et de démarrer nos opérations », a confirmé la direction par voie de communiqué.

Selon l’entreprise, le bâtiment ne contiendra aucun contaminant initial et minimisera la croissance de moisissures. L’usine sera érigée près des rues Livaudière et de la Faune.

« Ça va créer pas mal d’emplois à Beaumont, j’en suis sûr. On veut rassurer tout le monde. Ce sera un laboratoire pharmaceutique, médical. Autour, je crois que ce sera plus protégé qu’à Orsainville ! Excusez l’expression, mais on ne veut pas envoyer la boucane dans les yeux des citoyens. On organise une rencontre avec l’entreprise pour informer la population », a assuré le maire.