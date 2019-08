McDUFF, Robert



De Mont-Tremblant, le 6 août 2019 est décédé paisiblement dans son sommeil Robert McDuff, époux de Micheline Coutu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée Ann, Danielle (Bruno Desourdy) et Natalie, ses petits-enfants Frédérique (Pierre-Alexis), Roxane (Georges), Félix, Anne-Sophie, Audrey Ann, Charlotte, Alexandra, François et ses arrière-petits-enfants Victor et Eliana ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à la Chapelle Saint-Bernard (2971, ch. de la Chapelle) à Mont-Tremblant le vendredi 23 août 2019, à partir de 9h30. Un service religieux suivra à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laurentien pour leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.www.fondationmedicale.com