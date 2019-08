MAGNY, Réjean



Le 3 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Réjean Magny, fils d'Alonzo Magny et de Madeleine Cloutier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeannine Montpetit, les filles de sa conjointe Linda et Lucie, leurs conjoints Patrick et Stéphane, une petite-fille Audrey, ses frères Richard et Yvan, sa soeur Ginette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 août 2019 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.caLa famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Juif de Montréal.