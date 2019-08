MARTIN, Gérard



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de feu Gérard Martin, décédé le 9 août 2019 à Lachine, à l'âge de 87 ans.Outre son épouse Mariette Brière, il laisse dans le deuil ses enfants Huguette (Roger St-Germain), Daniel et Line; ses petits-enfants Stéphanie (Jean-Marc Ducharme), Valérie et Véronique (Jean-Philippe Guy); son arrière-petite-fille Thally; ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléance à la:560, CH. BORD-DU-LACDORVAL, 514-631-1511www.jjcardinal.cale samedi 17 août de 10h à 13h30. Une célébration de sa vie aura lieu le même jour à 14h en l'Église La Présentation-de-la-Sainte-Vierge (665, de l'Église, Dorval), suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Dorval.Au lieu de fleurs, un don à la Société Canadienne du Cancer (www.cancer.ca) serait apprécié.