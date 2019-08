LA HAYE, Robert





C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Robert La Haye, époux, papa et grand-papa bien-aimé. Il est décédé à l'âge de 76 ans, entouré de sa famille, le 6 août 2019, à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Aline, ses trois filles Geneviève (Éric), Catherine et Dominique (Kenichi), sa petite-fille Frédérique, ses belles-filles Nadine (Christopher), Johanne (Jerry) et Mélanie (Venelin) ainsi que ses beaux-petits-fils Aidan, Dale, Dean et Zachary. Son décès laissera également un grand vide dans la vie de ses proches, amis, ex-collègues et anciens collaborateurs.Aujourd'hui retraité, il a mené une carrière remarquable de 47 ans en tant qu'avocat criminaliste. Après avoir obtenu une licence en droit à l'Université d'Ottawa et été admis au Barreau du Québec en 1969, il a fait ses débuts au Bureau de l'aide juridique de Montréal, avant de fonder son cabinet juridique spécialisé en droit criminel et pénal (1975). Il s'est illustré auprès des différentes instances judiciaires, de la Cour municipale jusqu'à la Cour suprême du Canada, où il a défendu plusieurs causes, dont certaines de moeurs. Il a été vice-président de l'Association des avocats de la défense de Montréal (1980), puis récipiendaire du prix Léo-René Maranda (2006), ainsi que juge municipal à Hudson, Pincourt et Saint-Léonard (1980-2003). Il a également été conseiller municipal à la municipalité de Les Cèdres (1978-1982). Il aimait communiquer et vulgariser le droit par le biais de collaborations médiatiques. Tout au long de sa vie, il a cultivé ses passions: arts martiaux, plongée sous-marine, aviation et motocyclette.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital général de Montréal qui a su l'accompagner avec respect et dignité jusqu'à son dernier souffle.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 17 août, de 16 h 30 à 20 h 30, et le dimanche 18 août,de 12 h à 13 h 30. Les funérailles auront lieu sur place à 14 h.Des dons à Justice Pro Bono seraient grandement appréciés par la famille. Cet organisme permet à des citoyens vulnérables d'avoir accès à des services juridiques gratuits. C.P. 465, Place Victoria, Montréal, QC H4Z 1J7 ou www.justiceprobono.ca