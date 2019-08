QUIRION, Jeannine



À Montréal, le 10 août 2019, est décédée Madame Jeannine Quirion. Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Gilles ) et Chantal, ses frères et soeurs feu Rose-Marie (feu Léopold Quirion), feu Laurentienne (feu Noé Quirion), feu Adrien (Réjeanne Nadeau), feu Simone (feu Alexandre Sylvain), feu Léonel (Alina Vigneault), feu Gilberte (feu Jean-Paul Carrier), Rita (feu Lorenzo Dutil), feu Lucille (feu Maurice Caron) et feu Joseph Quirion, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le samedi 17 août de 10h à midi, suivi d'une prière en la chapelle du Mausolée.Des dons à la fondation Gracia (pavillon Florence et Charles-Albert Poissant, soins palliatifs) seraient appréciés.