MARTIN, Léonard



À Terrebonne, le 9 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Léonard Martin, époux de feu Jeannette Alexandre, fils de feu Simone Ménard et de feu Pierre Martin de St-Philippe de Laprairie.Monsieur Martin laisse dans le deuil ses six enfants : Diane (André Gélinas), Francine (feu Roland Boucher), Denise (Gerry Girard), Michel (Nicole Maheux), Sylvie (Gérald Legault) et Claude (Louise Asselin) ainsi que ses petits-enfants, arrière petits-enfants et ami(e)s.Il a été l'agent 594 du service de police à la Ville de Montréal de 1955 à 1985, patrouilleur au poste 4, cavalier à l'Expo 67 puis à la cavalerie sur le Mont Royal.Selon les dernières volontés de Léonard, il n'y aura pas de funérailles.