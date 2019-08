MONAHAN, France (née Ratté)



De Laval, le 1er août 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme France Ratté, épouse de Serge Monahan.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils : Stéphane (Maude) et Gabriel (Élodie), sa soeur Line (Sylvain) ainsi que sa belle-famille Monahan et plusieurs autres parent et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 17 août à 14h en l'église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, Sainte-Dorothée, Laval et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances dès 13h à l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.450 473-5934