KIMPTON, Gérald



C'est le 30 juillet dernier que Gérald Kimpton, père de Karine et Charles Schutt-Kimpton et conjoint d'Isabelle Lefebvre, est parti après une courte lutte contre la maladie.Il aura vécu sa vie à cent milles à l'heure et ne se sera jamais privé de passer le plus clair de son temps à l'extérieur.Un rassemblement informel et amical aura lieu au Chalet Communautaire de l'Ile de Mai à Boisbriand, le mardi 27 août prochain de 15h à 20h.