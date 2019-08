NADEAU, Laurette, S.S.A.

Soeur Marie-Normand, S.S.A.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 9 août 2019, à l’âge de 85 ans, est décédée soeur Laurette Nadeau, S.S.A. Originaire de Saint-Constant, elle était la fille de feu Florian Nadeau et de feu Almoza Dubois.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Pierrette (Mario Robidoux), Nicole, s.s.a., son frère Robert (Nicole Perras), ses belles-soeurs Jeannette Bellefeuille (Yvon), Ghislaine Halpin (Germain), ses beaux-frères Gilles Dubuc (Jeannine), Roger Lavoie (Françoise) ainsi que plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins.Elle sera exposée à la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, 745, avenue Esther-Blondin (angle 18e Avenue et Provost, Lachine) vendredi 16 août 2019.Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10 h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13 h 30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.