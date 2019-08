MARTIN, Jeannette



À Huntingdon, le 10 août 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Jeannette Martin, fille de feu William Martin et de feu Yvette Boucher et sœur de feu Robert (Denise) et de feu Thérèse (Gaétan).Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Rollande, Réal (feu Céline) André (Diane), Jean (Louise), Alma (Yvon), Laurent, Pierrette (Guy), Georges (Annaïch), Monique (Denis), Albert, Jean-Louis (Carole), ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, les membres du groupe Monde et Espérance, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 17 août 2019 de 10 h à 11h, à l'église Saint-Joseph de Huntingdon, 16 rue York, suivi des funérailles à 11 h. Inhumation au cimetière Saint-Joseph de Huntingdon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons pour Les Dames Auxiliaires du C.H.C.H. 198, rue Châteauguay, Huntingdon, QC, J0S 1H0.Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont collaboré au bien-être de notre soeur, le Dr. Hébert, ainsi que le personnel du CHSLD de Huntingdon. Également à Agnès Rémillard, infirmière et amie, membre du Groupe Monde et Espérance, de Winnipeg, qui l'a beaucoup aidé et accompagné, ainsi qu'à nos nièces Christine et Brigitte Poirier.Pour offrir vos condoléances, visitez notre site internet :