FERLAND, Marcel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Ferland survenu au centre d'accueil Marguerite Adam le 20 juillet 2019, à l'âge de. Il est allé rejoindre Jeannine, son épouse, sa princesse, avec qui il a partagé 69 ans de sa vie.Il laisse dans le deuil ses deux filles Michèle (Jean Pierre) et France (Claude) ainsi que ses petits-enfants: Annie-Claude, Marie-Josée, Pascale et Jean-François et 4 arrière-petits-enfants.CPA-CGA retraité, souvenons-nous qu'il a rendu service à sa communauté en étant président la Caisse Populaire St-Ambroise et diacre de cette même paroisse.Parents et amis sont invités à se joindre à la famille de 10 heures le matin à 14 heures de l'après-midi le lundi 19 août, chez Urgel Bougie 6700 Beaubien Est.Une messe, en chapelle, sera célébrée à 14 heures suivie de la mise en crypte au Repos St-François D'Assise.Un remerciement tout spécial à l'équipe du centre Marguerite Adam pour les soins de fin de vie donnés avec générosité et compassion.