LAURIN, Claude



Le 10 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M Claude Laurin de Joliette. Il était l'époux en 1ière noces de feu Claudette Gagnon et en 2ième noces de feu Marielle Rompré.Il laisse dans le deuil ses enfants Gaétane (Gilles Rivet), Serge (Anne Payne) et Solange (André Legault), ses 6 petits-enfants et 5 arrière- petits-enfants, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de M. Laurin vous accueillera le dimanche 18 août à compter de 13h auUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire dimanche à 16h.www.centrefunerairejoliette.com