DUMAS CÔTÉ, Ange-Aimée

DUMAS, Marius



À Lanoraie, le 7 août 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Mme Ange-Aimée Côté, épouse, et le 9 août 2019 à l'âge de 84 ans, est décédé M. Marius Dumas, époux.Ils laissent dans le deuil leurs fils: Michel (Diane), leurs enfants Laurie, Claudel, Jade et leur conjoint; Robert (Johanne), leurs enfants Myriame, Louis, Rose et leur conjoint; ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 17 août 2019 de 12h à 16h au:1220 RUE NOTRE-DAMELAVALTRIE