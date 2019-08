NADON, François



À Laval, le 21 juillet 2019, est décédé subitement, à l'âge de 60 ans et 7 mois, monsieur François Nadon. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Albert Nadon et de feu madame Lorette Laurin.Il laisse dans le deuil ses frères Jacques, Claude, Gilles, Jean, Robert et Richard, leurs conjointes et enfants; son ami le plus proche Gilles Bougie; oncle, tante, cousins et cousines.La famille recevra vos témoignages de sympathie le dimanche 18 août 2019, de 12h à 15h50, en présence des cendres, au complexe funéraireUne liturgie de la Parole est prévue à 16h. L'inhumation des cendres suivra ultérieurement.