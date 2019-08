DUVAL, Réal



À Montréal est décédé le 4 août 2019, à l'âge de 58 ans, M. Réal Duval. Il rejoint ses parents Marguerite Plamondon et Roger Duval.Il laisse dans le deuil son frère Pierre ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurentle dimanche 18 août 2019 de 14h à 16h30, suivi d'un hommage au salon à 16h30.Des dons en sa mémoire à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.