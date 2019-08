PLOURDE, Fernand



À Laval, le 4 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Fernand Plourde, époux de feu Jeannine Plourde née Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Anne-Marie, Yves, Michel, Martine et Sylvain, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 août 2019 de 11h à 14h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de feu son épouse et de Fernand.