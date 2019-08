DULAC, Jean-Louis



Est décédé le 12 août 2019, au CISSS-AT CHSLD les Eskers, à l'âge de 84 ans, monsieur Jean-Louis Dulac, fils de feu Joseph-Philorum Dulac et de feu Albéa Bolduc. Il était l'époux de madame Denise Roy. Il était domicilié à Trécesson.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean (Marie-Hélène Dubé) et Daniel (Nadia Veilleux); ses petits-enfants: Emmanuelle, Juliette, Philippe, Amélie et Sofia; son frère: Michel (Suzanne Monast); sa belle-soeur: Monique Roch; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 16 août 2019, de 19h à 22h, aux Maisons Funéraires Blais d'Amos et le samedi 17 août 2019 dès 10h.Les funérailles auront lieu le samedi 17 août 2019 à 13h, en la Cathédrale Ste-Thérèse d'Avila d'Amos. L'inhumation aura lieu au cimetière d'Amos.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Hospitalier d'Amos.