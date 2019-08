LESCARBEAU, Micheline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Micheline Lescarbeau, survenu le 26 juillet 2019, à Montréal, à l'âge de 69 ans. Elle est partie rejoindre ses parents et ses soeurs Ginette et Joane.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Patrice, Dominique (Spencer Allen) et Gabriel-Pascal, son conjoint Carl Livingston, ses frères Michel (Marie-France Pelletier), Richard (Renée Albert), Daniel (Johanne Dubé), sa soeur Diane, ses petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 24 août 2019 de 10:30 à 14:00, suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence funéraire. L'enterrement suivra à 15:30 au cimetière de l'Église de la Purification, 445, rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3.