TAILLEFER, Fernand



Au CHSLD du Piedmont à St-Jean-de-Matha, le 12 août 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Fernand Taillefer, conjoint de Lina Blanchette, demeurant à Ste-Julienne.Il était le fils de feu Arthur Taillefer et de feu Thérèse Locas.Le défunt laisse dans le deuil sa conjointe, ses fils Benoit (Stéphanie Renière), Martin (Christine Ferland), ses petits-enfants Audréa (Dany Campbell), Marilou, Ariane, Alexis, son frère Roland (Pauline Proulx), ses soeurs Monique (Gaétan Robitaille), France (Daniel Henri), sa belle-mère Mme Irène Otis, ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 16 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi à compter de midi à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu le samedi 17 août à 14h30, en l'église de Ste-Julienne. Direction funéraire: