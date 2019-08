Air Canada lance un service quotidien entre Montréal et Seattle

MONTRÉAL | Air Canada a annoncé, mercredi, le lancement d’un nouveau service sans escale entre les villes de Montréal et Seattle, assuré par l’A220-300 d’Airbus, un appareil de 262 places.

Cette nouvelle liaison sera offerte aux clients à compter du 4 mai 2020 et s’inscrira en complément des services déjà existants pour Seattle au départ de Toronto et de Vancouver.

L'horaire des vols est prévu de façon à permettre les correspondances au départ et à destination de l'Europe et de l'Afrique du Nord dans le vaste réseau mondial d'Air Canada.

Photo courtoisie Air Canada

«Par cette desserte, la seule sans escale entre les deux villes, Air Canada consolide sa position dans le marché de Seattle et propose une autre liaison importante, tant pour les voyageurs d'affaires que pour les voyageurs d'agrément. De plus, cette nouvelle ligne renforce et élargit notre offre de services au départ de notre plaque tournante de Montréal», a déclaré Mark Galardo, vice-président Planification du réseau, d'Air Canada.

Des prix spéciaux de lancement, à partir de 315 $ l’aller, sont offerts à la vente jusqu’au 28 août pour des voyages effectués entre le 4 mai et le 31 juillet 2020.