DAVID, Rita



À Saint-Eustache, le 11 août 2019, à l'âge de 81 ans est décédée Mme Rita David, conjointe de feu Denis Watson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel) et Manon Simard (Serge), Linda (Richard), Paul (Micheline) et Benoit David (Johanne), ses 7 petits-enfants ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 août de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 22h, le dimanche 18 août de 10h à 12h et de 14h à 14h30 au :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 14h30 en la chapelle du complexe.P.S. Rita adorait les fleurs.