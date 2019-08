DOYON, Jean



À Longueuil, le 22 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean Doyon.Il laisse dans le deuil ses enfants Martin (Lise Bouchard), Geneviève (Richard Noël), la mère de ses enfants Madeleine Noël, ses soeurs Colette (Bernard Beaudoin), et Monique (feu Davis Renauld), ses frères Robert (Pauline Fyfe), Jacques (feu Odette Jacob), feu Maurice (feu Pauline Chiasson) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Une cérémonie se tiendra à une date ultérieure.La famille tient à remercier particulièrement tous les membres du personnel du poste 2A du CHSLD Mgr-Coderre pour leur gentillesse, leur générosité, leur compassion et les soins prodigués avec professionnalisme.BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036Téléc. : (450) 655-0941