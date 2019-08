Cinq options pour remplacer Zakaria Diallo

L’Impact de Montréal a officiellement cédé le défenseur Zakaria Diallo au RC Lens, en Ligue 2 française, en retour d’une somme d’argent qui n’a pas été dévoilée.

Diallo, 33 ans, était sans doute le défenseur central numéro un au sein de l’effectif de l’entraîneur Rémi Garde. Sans lui, l’Impact se retrouve avec seulement quatre défenseurs centraux : Rudy Camacho, Victor Cabrera, Karifa Yao et Jukka Raitala.

Parmi eux, Cabrera est sur la liste des blessés et Yao, appelé sur l’équipe première alors que celle-ci était affligée par les blessures il y a deux mois, est encore très, très vert à 18 ans.

Garde se retrouve donc avec un nombre limité d’options à cette position importante alors que le calendrier se corse entre la course aux éliminatoires et le Championnat canadien. Qui plus est, la période des transferts est terminée depuis une semaine. Il est donc impossible de conclure un échange avec une autre formation de la MLS, ou encore d’appeler un joueur du FC Bologne en prêt. L’Impact, s’il veut remplacer Diallo, a l’option de rappeler un joueur prêté, ou d’embaucher un joueur sans contrat.

La dernière des deux options pourrait être la bonne. Et comme Diallo empochait tout près de 300 000 $ pour la saison 2019, l’Impact se retrouve avec un peu de jeu au chapitre du plafond salarial.

Voici donc cinq défenseurs présentement sans contrat dont le profil pourrait peut-être convenir à l’Impact :

Thomas Heurtaux

Le Français de 31 ans est sans contrat depuis quelques jours après avoir passé la dernière saison avec Ankaragücü, en Turquie. Il vient tout juste de résilier son contrat, invoquant ne pas avoir été payé pendant neuf mois, ce qui est chose plutôt courante là-bas, en plus d’avoir été mis à l’écart du groupe de joueurs un certain temps.

Il n’a donc disputé que quatre matchs au cours de la dernière saison. Étant donné que l’Impact a besoin d’aide rapidement, est-ce que Heurtaux pourrait trouver la forme nécessaire dans de courts délais?

Le défenseur possède près de 120 matchs d’expérience en Serie A italienne, et près de 70 en Ligue 1. Peut-être qu’un défi en MLS, avec un compatriote pour entraîneur, pourrait l’attirer.

Johan Djourou

Sans contrat depuis l’hiver dernier, Johan Djourou a 32 ans et un palmarès assez étoffé, ayant notamment porté les couleurs d’Arsenal pendant plusieurs années en plus d’avoir représenté la Suisse lors de trois Coupes du monde.

Djourou a joué quelques matchs avec SPAL, l’automne dernier, en Serie A, avant de voir son contrat résilié alors que la formation italienne cherchait à amenuiser ses dépenses. La rumeur l’a envoyé poursuivre sa carrière en Suisse, mais rien n’est encore arrivé.

Oui, son profil est intéressant. Peut-être que l’Impact n’aurait pas tout à fait les moyens de se l’offrir vu son expérience. Et dans quel état se trouve-t-il après ne pas avoir joué depuis l’automne?

Romain Genevois

L’Haïtien de 31 ans a passé toute sa carrière professionnelle en France, où il a disputé près de 150 matchs en Ligue 1 et 133 autres en Ligue 2. Il vient tout juste de quitter le SM Caen, où il jouait depuis l’été 2016.

De son propre aveu, Genevois sort de sa saison la plus difficile après avoir été blessé en début de campagne. Son contrat avec Caen, relégué en Ligue 2, n’a pas été renouvelé. Il a récemment avoué qu’il avait «des touches» en Ligue 2, mais aussi à l’étranger.

Genevois est, de toute évidence, un joueur qui veut se relancer et qui a sans doute encore beaucoup à offrir. La MLS pourrait être un défi à sa mesure.

Matías Silvestre

À bientôt 35 ans, Matías Silvestre a du vécu, mais comme on l’a vu avec Rod Fanni il y a un an, un vétéran en bonne santé peut encore apporter beaucoup.

Silvestre a plus de 300 matchs en Serie A derrière la cravate après avoir passé la dernière saison avec Empoli. L’Argentin a notamment, au cours de sa carrière, porté les couleurs des deux clubs de Milan même si c’est avec la Sampdoria de Gênes qu’il a fait sa renommée.

La rumeur l’envoie en Serie B pour la saison à venir. Un contrat à court terme en MLS pourrait-il l’intéresser? Le joueur arriverait sans doute en bonne forme après avoir disputé une saison complète en Serie A. Après avoir affronté les Ronaldo, Higuain et Icardi de ce monde, Silvestre serait sans en doute en mesure de s’ajuster au jeu nord-américain.

Efe Ambrose

Nigérian comme Orji Okwonkwo, Ambrose est sans contrat après avoir passé une demi-saison avec Derby County (futur club de Wayne Rooney) en deuxième division anglaise, sans jouer un seul match, sauf avec l’équipe de réserve.

Précédemment, Ambrose a longuement roulé sa bosse en première division écossaise, surtout avec le Celtic Glasgow, mais aussi avec Hibernian à Édimbourg.

Ambrose, ce n’est pas la mer à boire, honnêtement, mais il ne serait pas cher et fort d’une expérience qui l’a notamment mené en Ligue des champions, il pourrait sans doute s’ajuster sans trop de mal à la MLS. Parfois la cible de critiques, parfois conspué pour ses erreurs, Ambrose a tout de même été envoyé dans la mêlée 169 fois par le Celtic. À 30 ans, il n’est pas encore sur le déclin.