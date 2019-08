PEAT, Georges



À Ste-Thérèse, le 7 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Georges (Bob) Peat époux de feu Mme Huguette Gareau.Il laisse dans le deuil ses enfants Bobby (Isabelle), Lynda (Peter), Nancy (feu Mike), Shirley (Luc) et Dyane (Charles), ses petits-enfants Christopher et Steven, Mitchell et Shannon, Michael et Max, James, Kennedy et Cameron, ses arrière- petits-enfants Thomas et Megan, ses soeurs Lilian et Janet, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En hommage à sa vie, la famille recevra les condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 18 août de 13h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.