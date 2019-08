Des clés pour mieux gérer vos émotions au travail

Louise Bouchard – 37e AVENUE

Un collègue dit un mot de trop et cela vous met en colère? Vous ne parvenez pas à oublier un commentaire négatif de votre supérieur, ce qui vous angoisse pour le restant de la journée? Bien qu’il semble difficile de rester calme et serein dans ces situations, une nouvelle étude révèle comment contrôler ces émotions au travail.

Réalisée à l’Université Stanford, cette étude conclut que les motivations jouent un rôle de premier plan dans la régulation des émotions. En fait, la façon dont vous voulez vous sentir influence la façon dont vous vous sentez réellement. Les chercheurs ont remarqué que face à des visages colériques, les participants qui voulaient rester calmes sont demeurés relativement paisibles. Ceux qui voulaient broyer du noir ont été stimulés par les visages colériques et sont devenus d’humeur maussade.

Évaluez votre environnement

Si vous le pouvez, choisissez un environnement qui vous plaît au travail. Éloignez-vous, si possible, des gens et des collègues qui propagent des émotions dont vous ne voulez pas être contaminés. «Si vous ne voulez pas être en colère aujourd’hui, fuyez ceux qui le sont», dit Amit Goldenberg, l’un des auteurs de l’étude.

Si vous ne pouvez changer d’endroit, trouvez un coin paisible pour y accomplir quelques tâches durant une heure ou deux, question de changer d’air et de ne pas frayer avec les émotions plus négatives et stressantes.

Si même cela est impossible, sachez que l’empathie et la compassion peuvent venir à bout des colériques les plus récalcitrants. Dire au collègue que l’on comprend qu’il semble passer une bien mauvaise journée avant de l’inviter à se concentrer sur votre rencontre d’équipe aura un effet apaisant sur son humeur... et sur celle des autres collègues également.

Un brin d’introspection

Pour bien réguler vos émotions, vous devez comprendre les liens entre vos pensées, vos émotions et votre comportement. Demandez-vous quelles émotions vous sont les plus difficiles à tolérer? Quels comportements adoptez-vous pour calmer ces émotions? Fonctionnent-ils? De cette façon, vous reconnaîtrez les schémas qui vous propulsent dans le stress et pourrez intervenir pour en atténuer les effets.

Une intention par jour

Chaque jour, vous pouvez définir une émotion spécifique à ressentir – la joie, par exemple – et vous concentrer sur celle-ci. Adopter une émotion vous permettra de réduire le stress causé par les émotions négatives autour de vous et de rester concentré au travail. Vous pouvez vous y mettre dès le réveil en décidant de votre émotion du jour.

Adoptez de saines habitudes de vie

Bien manger, bien dormir et faire de l’exercice régulièrement vous aideront à réguler vos émotions. Adopter un style de vie sain change la perspective que vous avez et vous permet de fermer les yeux sur de nombreuses petites choses qui vous irritent habituellement.