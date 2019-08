LAVIOLETTE, Maria

née CHAUMONT



À Saint-Eustache, le 31 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Maria Chaumont, épouse de M. André Laviolette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Annie (Luc) et Elaine (Vincent), ses petits-enfants Clovis, Megan, Lily-Rose, Emy et William, ses frères Ivan et Alain, sa soeur Colette, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 août de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.