STEWART, Theresa (née Marroni)

C'est avec tristesse qu'on annonce le décès de Theresa Stewart de Ville LaSalle, le dimanche 11 août 2019 à l'âge de 80 ans.Prédécédée par son frère Bernard et sa soeur Lina, elle laisse dans le deuil son époux John Stewart, ses fils John (Sharon), Peter (Sandra), David (Michelle) et Andrew (Karen), tous ses petits-enfants, sa soeur Lucy, son frère Donat, ainsi que beaucoup d'autres membres de la famille et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine, H8S 2E7,le jeudi 15 août 2019 de 16h à 18h suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.