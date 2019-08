DESCHATELETS, André



Le 10 août 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur André Deschatelets, époux de feu madame Henriette Lauzon.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Marie-France), Guy (Lise) et Réal (Annie), ses petits-enfants Julien (Emmanuelle), Mathieu et Catherine (Jean-Christophe), son arrière-petite-fille Phibie, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 août 2019, de 10h30 à 12h à la:Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins palliatifs La Source Bleue.