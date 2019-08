Je sors, je reste

Coup de cœur

Événement

En faim !

Organisé dans le cadre du festival Cinéma sous les étoiles, l’événement En faim ! propose une véritable foire d’alimentation alternative ce soir au Parc Molson. Une épluchette de blé d’Inde ouvrira la soirée à travers laquelle le public aura l’occasion de découvrir plusieurs alternatives alimentaires écologiques et accessibles, notamment des épiceries coopératives, de l’agriculture urbaine ou des cuisines collectives. Le court métrage Sillages alimentaires ainsi que le film Jeune Bergère de Delphine Détrie seront présentés par la suite.

Ce soir dès 19h au Parc Molson

Je sors

Concert

Ahuntsic en fugue

Lançant cet été sa 6e saison, qui se déroulera du 11 au 24 août, les Concerts Ahuntsic en fugue présenteront ce soir un spectacle de l’Orchestre des berges d’Ahuntsic-Cartierville (OBAC). Pour l’occasion, des œuvres de Tchaïkovski, Copland, Barber seront interprétées, et l’orchestre rendra également un hommage à Charles Aznavour et à la communauté arménienne. La soirée se conclura par une présentation du Carnet de Nazih, une proposition musicale de tradition syrienne.

Ce soir à partir de 19h, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, sur le terrain vacant de l’Esplanade entre les rues de Louvain et Chabanel

Cinéma

Lino : Une aventure de neuf vies

Film d’animation, Lino : Une aventure de neuf vies raconte l’histoire de Lino, un artiste qui travaille lors des fêtes d’enfants pendant lesquelles il est continuellement déguisé en chat. Épuisé de faire rire de lui en raison de son costume, Lino décide de rendre visite à un sorcier qui malencontreusement le transforme en véritable chat.

Ce matin à 10h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

CatVideoFest 2019

Présenté pour une seule fois ce soir au Cinéma du Parc, CatVideoFest 2019 représente une compilation des meilleurs vidéos de chats provenant des clips musicaux, des segments d’animation ou du web en général. Le film de 71 minutes est présenté partout dans le monde et une partie des recettes sera versée au Réseau Secours Animal.

Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Cinéma

Histoire de jouets 4

Véritable classique du film d’animation, Histoire de jouets 4 sera présenté ce soir au Cinéma du Quartier latin. On y suit les aventures de Woody, de Buzz et des autres jouets d’Andy, désormais sous la responsabilité de Bonnie. Alors qu’elle entre à la maternelle, Bonnie fabrique fourchette, un tout nouveau jouet construit à l’aide d’un ustensile en plastique, qui disparaîtra soudainement lors d’un voyage.

Ce soir à 18h45 au Cinéma du Quartier Latin, 350 rue Émery

Spectacle

Roxanne Bruneau

Dans le cadre du festival Fierté Montréal, l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau sera en concert ce soir sur la scène extérieure du Parc des Faubourgs. Dévoilée au grand public grâce à ses chansons et ses sketchs devenus viraux sur internet et sur les réseaux sociaux, l’artiste présentera les chansons de son dernier et tout premier album intitulé Dysphorie qui s’est déjà écoulé à plus de 10 000 exemplaires.

Ce soir à 21h30 au Parc des Faubourgs

Je reste

Web

Lesbian Beak-up Song

L’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin proposait mardi, en collaboration avec Bien à vous et The Womanhood Project, le vidéoclip de sa chanson Lesbian Break-up Song. Un vidéo entièrement réalisé et produit par des femmes, d’une grande audace et d’une grande lumière.

Disponible en ligne via lesbianbeakupsong.com depuis le 13 août

DVD

Compañeros

Réalisé par Alvaro Brechner, le film Compañeros revient dans les années 1970, en Uruguay, au moment où le pays bascule dans la dictature. On y suit le parcours de trois opposants politiques nouvellement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire en place.

Disponible depuis le 7 août

Lecture

Peut-on encore vivre sans Internet ?

Présenté au sein du journal mensuel français Le Monde diplomatique, le texte Peut-on encore vivre sans internet ?, écrit par Julien Brygo, tente d’étudier l’impact que peuvent avoir les nouvelles technologies dans nos vies ainsi que les différents mouvements de résistance que ces bouleversements provoquent.

Disponible en ligne dans l’édition du mois d’août du Monde diplomatique