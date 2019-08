La mannequin Ashley Graham surprend ses abonnés!

La mannequin Ashley Graham a annoncé une belle surprise à ses abonnés, mercredi, sur Instagram.

C'est que l’Américaine de 31 ans est enceinte de son premier enfant avec son mari, Justin Ervin.

«Il y a neuf ans aujourd’hui, j’épousais l’amour de ma vie», a écrit la populaire mannequin pour accompagner une publication.

«Ça a été le plus beau voyage avec ma personne préférée du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes bénis, reconnaissants et excités de célébrer cet anniversaire avec notre famille qui va s’agrandir. Joyeux anniversaire Justin Ervin. La vie va bientôt devenir encore plus belle», a ajouté Ashley Graham

La mannequin et son mari se sont rencontrés en 2009 et se sont mariés l’année suivante.