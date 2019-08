L’art de se prendre pour une autre

Ce matin, dans votre réponse à la fille qui se décrivait comme la femme parfaite, mais qui ne parvenait pas, malgré sa grande perfection, à garder les conjoints qu’elle se faisait, vous disiez et je cite : « J’ai ressenti un certain malaise en vous lisant. Comme si le récit trop lisse et trop achevé de votre discours cachait quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler. »

Je pense que vous êtes tombée dans le mille avec votre commentaire. J’ai connu une fille semblable il y a une dizaine d’années. Et moi aussi, j’ai fini par la quitter tellement elle me tapait sur les nerfs avec ses commentaires négatifs envers moi. J’aimerais d’ailleurs mettre en lumière une phrase de sa lettre qui s’appliquait parfaitement à la fille que j’ai connue : « Dans ma jeunesse, je n’ai pas toujours été correcte avec eux [les hommes]. Il m’est arrivé d’en faire baver certains que je trouvais insignifiants et pas à la hauteur de ce que j’attendais d’un homme avec qui je souhaitais faire ma vie. »

Ses chums à elle finissent peut-être par se dire la même chose que moi après un an de fréquentation : « J’aime mieux une fille moins parfaite, mais plus agréable à vivre au quotidien ». À bon entendeur, salut !

Un gars pas si con

Une chose est certaine, c’est que comme c’est elle qui vit des ruptures à répétition, il y a de fortes chances que ce soit en elle que la plus grosse partie du problème ait pris racine, et que c’est à elle de changer si elle veut que ses relations avec les hommes puissent enfin changer.